La traditionnelle fête du cyclisme wallon de fin de saison s’est tenue ce dimanche soir, à Namur, dans la magnifique salle de la Brasserie François. Avec la cérémonie de remise des prix de notre classement de régularité pour les jeunes coureurs du sud du pays, le DH Challenge Ekoï. Les dix meilleurs de chaque catégorie, soit cadets, juniors et espoirs-élites, ont été mis à l’honneur et récompensés par notre sponsor Ekoï. Dans une soirée animée par notre ami Freddy Havelange, la voix du vélo en Wallonie. Une occasion de remettre en évidence la qualité de la relève du vélo en Wallonie. À l’image de nos trois lauréats : Noah Detalle, champion de Belgique du contre-la-montre chez les cadets, Arnaud De Lie, champion de Belgique juniors et Sylvain Moniquet, lauréat du Triptyque ardennais.

Noah, Arnaud, Sylvain : bravo à tous les trois ! Que représente pour vous ce succès au DH Challenge Ekoï ?