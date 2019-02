“Tim Wellens, l’homme pressé”, titrions-nous dans nos éditions de jeudi. Dans cette interview, le puncheur belge rappelait qu’il n’avait pas besoin de nombreux jours de course pour arriver en forme et il l’a directement prouvé en ce début de saison. D’abord en terminant cinquième et deuxième des deux premières manches de ce Challenge de Majorque et surtout en s’imposant, ce samedi. Sur le Trofeo de Tramuntana, sur lequel il s’est imposé pour la troisième fois d’affilée !

(...)