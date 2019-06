Le vététiste liégeois Martin Maes a été contrôlé positif à deux reprises.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe dans le monde du VTT et plus précisément pour ceux qui suivent de près les compétitions internationales d’Enduro et de Descente. Notre compatriote, Martin Maes, actuel leader du championnat de l’Enduro World Series (EWS), vient d’écoper d’une suspension de trois mois pour un double contrôle antidopage positif.

(...)