Les Championnats d’Europe se déroulent ce dimanche, en Italie. Mais ce ne sera certainement pas la Dolce Vita sur le parcours de Silvelle. Qui a été rendu très boueux par les dernières pluies qui ont arrosé de manière conséquente la région de Padoue. Il y aura donc de la gadoue à Padoue, ce dimanche. Surtout pour l’épreuve des hommes élites, qui sera la dernière après celles des juniors et des espoirs (à chaque fois avec filles et garçons) et celle des dames élites.

(...)