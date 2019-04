Les années se terminant par neuf ont marqué la famille Vandenbroucke. "C’est une grande année pour les VDB car ça fait vingt ans que mon père a remporté sa plus grande victoire, à Liège, et dix ans qu’il est parti. Il devrait donc y avoir beaucoup d’hommages d’ici la fin de l’année", explique Cameron Vandenbroucke. L’ensemble de la famille a d’ailleurs participé à un grand documentaire diffusé en ce mois d’avril sur la chaîne Canvas. L’occasion pour la fille de l’ancien champion de découvrir quelques anecdotes sur son père. "J’en apprends encore tous les jours sur lui. J’adore quand on me raconte des histoires sur des choses extravagantes qu’il a réalisées", avance la fille de Frank.

(...)