Caleb Ewan est en vacances ! Samedi soir, peu après avoir enlevé la 99e édition de la Brussels Cycling Classic au stade Roi Baudouin, le sprinter australien a mis un terme à sa saison, entamée chez lui en janvier dernier, une dixième victoire dans la musette. Ewan s’est imposé au terme d’une course disputée, rendue encore plus difficile par les mauvaises conditions météorologiques qui ont marqué sa finale. Au point que le sprint attendu sur l’avenue Houba de Strooper ne réunissait plus qu’une trentaine de concurrents, dont la plupart des favoris. Tous les autres ayant été éliminés à la pédale.

(...)