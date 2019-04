En une semaine et demie, le statut de Bjorg Lambrecht a changé. D’habitude, il était très peu demandé lors des points presse de son équipe Lotto-Soudal. Mais, ce vendredi matin, à Sprimont, où l’équipe belge a démarré sa reconnaissance des 35 derniers kilomètres de Liège-Bastogne-Liège, les sollicitations ont été bien plus nombreuses pour le puncheur de poche. Qui vient d’impressionner avec sa 4e place à la Flèche wallonne, mais aussi sa 5e place à la Flèche brabançonne et sa 6e place à l’Amstel Gold Race. (...)