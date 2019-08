Tim Wellens (Lotto-Soudal) a tenu son rang en prenant la dixième place de la sixième étape du BinckBank Tour à vingt secondes du vainqueur Filippo Ganna (Ineos). À l’issue du court contre-la-montre tracé dans les rues de La Haye, aux Pays-Bas, le Limbourgeois a conservé et même conforté son maillot de leader. Une situation dont Tim Wellens était pleinement satisfait après l’arrivée. "J’ai fait un bon chrono, le parcours et la distance me convenaient bien. J’ai même pris un peu de temps sur Marc Hirschi (Sunweb). D’un autre côté, Laurens De Plus (Jumbo-Visma) m’a devancé de deux secondes mais je suis satisfait de ce résultat", a expliqué le coureur Lotto-Soudal.

(...)