Tandis que son compatriote Nicolas Roche conservait le maillot rouge, le champion d’Irlande a dominé le premier sprint.

Ce n’est pas la Saint-Patrick (le saint patron de l’Irlande), mais ça y ressemble. Avec Nicolas Roche toujours détenteur du maillot rouge de leader et avec Sam Bennett, large lauréat du premier sprint, les deux coureurs irlandais au départ de la Vuelta sont à la fête ! La troisième journée a été plus calme que les deux premières. C’était attendu, comme le sprint qui l’a sanctionnée dans les rues d’Alicante où Sam Bennett s’est montré le plus rapide du lot, devant Edward Theuns et Lukas Mezgec. Pour le Gantois, que Bennett avait déjà devancé lors de la 1re étape du BinckBank Tour, il y a peu, le succès de l’Irlandais est logique.

"Je suis très content de cette 2e place", a expliqué le coureur de Trek-Segafredo, bien lancé par son équipier John Degenkolb. "Sam Bennett est le meilleur sprinter du monde."

Et c’est vrai que le champion d’Irlande semble irrésistible. Son succès est déjà son douzième de la saison, seul Julian Alaphilippe a gagné autant en 2019.

