L'Irlandais est sur le point de signer dans la formation de Patrick Lefevere où il devra faire oublier Viviani.



C’est un des soaps de cette période de transfert dans le monde du cyclisme qui est sur le point de se terminer. Le passage de Sam Bennett de l’équipe Bora-Hansgrohe vers Deceuninck-Quick Step avait été annoncé dès le mois de juillet par les médias flamands.



Finalement, l’Irlandais aura dû attendre début novembre pour officialiser son passage au Wolfpack. Si le deal n’a pas encore été confirmé, il est tout de même en bonne voie : "Tout à fait certain, on ne le saura que quand j’aurai le contrat signé en mains naturellement. Mais… c’est sur le point d’être conclu", explique Patrick Lefevere, manager de la formation belge, qui reste malgré tout méfiant, pour un transfert qui lui a coûté énormément de temps et d’énergie : "Je veux d’abord voir de mes propres yeux la lettre qui indique qu’il a été libéré par Bora."

(...)