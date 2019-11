On ne l’a plus vu porter un dossard en compétition depuis le 28 juillet dernier sur les Champs-Élysées à l’occasion de la dernière étape du Tour de France. Malgré le maillot à pois qu’il portait ce jour-là, le Tour de France du leader de l’équipe AG2R La Mondiale s’est apparenté à un chemin de croix. Pas dans le bon rythme, Bardet s’est retrouvé en difficulté dès que la pente s’élevait. Déçu, il a préféré mettre un terme à sa saison pour se régénérer, comme il le dit lui-même, et attaquer 2020 regonflé à bloc.

À l’occasion du premier stage de son équipe dans les Alpes, Bardet a dévoilé les grands points de son programme pour la prochaine saison. Et pour la première fois depuis ses débuts en 2013, il ne participera pas au Tour de France mais privilégiera le Tour d’Italie, qu’il découvrira en 2020.

Romain, vous allez participer à votre premier Giro, qu’est-ce qui vous a poussé à le préférer au Tour ?