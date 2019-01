La meilleure saison de l’équipe Wallonie-Bruxelles a sans doute été celle de 2016. Quand son leader Baptiste Planckaert avait été très régulier, remportant d’ailleurs le classement final de l’Europe Tour (devant Sonny Colbrelli et Timothy Dupont) et récoltant plusieurs succès, dont trois en catégorie 1 (Tour du Finistère, la Polynormande et une étape du Tour de Tchéquie). Une solide année qui avait permis au routier-sprinter de signer un contrat de deux ans dans le World Tour, chez Katusha-Alpecin. Mais le Flandrien est revenu au bercail cette saison, dans la formation qu’il considère comme sa maison. Et avec laquelle il veut à nouveau obtenir de nombreux résultats.

Baptiste, c’est vraiment un retour à la maison pour vous ?

"Oui, vraiment. Je voulais retrouver l’atmosphère familiale de cette équipe, qui me convient très bien. Je voulais une équipe