Grandissime favori d’une course dont il était le tenant du titre, le Français s’est offert une deuxième Flèche wallonne.

En prélude au triptyque ardennais, Julian Alaphilippe avait confié en fin de semaine dernière que la Flèche wallonne était sans conteste "la course la plus facile à gagner quand on y est le plus fort" . Et comme le Français est indiscutablement le grand bonhomme de cette première partie de saison…

(...)