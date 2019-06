Le Français s’est offert la 10e victoire de sa saison en concluant, au sprint, une échappée de plus de 200 bornes.

Lui qui ne cesse d’en appeler à la notion de plaisir lorsqu’il évoque son métier a su se réserver un bien joli cadeau trois jours après son 27e anniversaire. Vainqueur pour la 10e fois de la saison (il est le coureur le plus prolifique depuis janvier) dans les rues de Saint-Michel-de-Maurienne vendredi, Julian Alaphilippe a conclu victorieusement une échappée fleuve de plus de 210 kilomètres dans laquelle seuls deux courageux avait su prendre son sillage : Gregor Mühlberger et Alessandro De Marchi.

