C’est simple : Tim Wellens gagne tous les deux ans à Houffalize sur le BinckBank Tour. Après ses succès en 2015 et en 2017, il s’y est encore imposé ce jeudi. Dans une étape courte, nerveuse, très intense et disputée dans les averses. Le puncheur belge y a couru à la… Tim Wellens. En attaquant sans cesse. Déjà à mi-course de cette étape de 96 kilomètres, il s’était glissé dans un coup de huit hommes lancé par le forcing des Jumbo-Visma de Laurens De Plus. Accompagné notamment de Greg Van Avermaet, Tim Wellens avait ensuite relancé l’allure, pour partir seul, à un peu moins de 40 bornes du but.

Repris par le peloton, il est encore (...)