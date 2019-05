Dans un de ses sketches, le regretté Stéphane Steeman avait résumé à sa manière, l’étonnante destinée de Luis Ocaña : “Ocaña ? C’est le coureur qui est français quand il est sur son vélo et espagnol quand il est à terre !”avait lancé l'humoriste bruxellois. À l’époque, le champion espagnol était l’un des rares à oser affronter Eddy Merckx, à ne pas admettre la suprématie exercée par celui qu’on surnommait le Cannibale.

Fils d’immigré espagnol, Ocaña était davantage apprécié au nord des Pyrénées qu’au sud, où on lui préférait ceux qui étaient restés au pays et couraient pour des formations du cru. Même s’ils l’appelaient, parfois, l’Espagnol de Mont-de-Marsan, les Français, au contraire, l’avaient d’autant plus rapidement adopté qu’ils voyaient en lui quelqu’un capable de faire vaciller le trône du roi Eddy Merckx, dont la succession de victoires commençait sérieusement à les agacer. Il est vrai qu’Eddy ne laissait que des miettes à ses adversaires.

(...)