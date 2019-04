Le 18 avril 1999, il y a 20 ans, Vdb remporte Liège-Bastogne-Liège, la plus belle de ses victoires, en attaquant exactement à l'endroit où il l'avait prédit, la veille. Rien ne semblait alors pourvoir lui barrer la route vers les plus grands succès. Si ce n'est lui-même...

Frank Vandenbroucke fut l’un des cyclistes les plus doués que la Belgique enfanta. Et son son destin fut l'un des plus tragiques. Il y a exactement vingt ans, le 18 avril 1999, le Ploegsteertois survolait la Doyenne, et remportait la plus belle de ses victoires, sur la route de Liège-Bastogne-Liège. Un succès avec panache: Vdb attaqua exactement à l’endroit où il l’avait promis... la veille. Et Boogerd, le seul qui parvint à suivre son train d’enfer, dut le laisser filer, dans la mythique côte de Saint-Nicolas.

(...)