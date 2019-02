Victoire 102-87 face à Limburg United. Niksa Bavcevic a pu faire tourner son effectif avant un deuxième match face à Liège vendredi.

Plier la rencontre le plus rapidement possible pour faire tourner ses cadres : voilà quel était l’objectif de Niksa Bavcevic avant la réception de Limburg ce mercredi. Et on peut dire que ses joueurs ont fait le boulot : 9-2 et 24-5 après 7 minutes, sous l’impulsion d’un bon Hervelle, les Sambriens ont démarré la rencontre à 100 à l’heure et se sont contentés de gérer le match en gardant un œil dans le rétroviseur pour voir si les Limbourgeois tentaient un petit retour.

(...)