Basket Un premier départ officialisé chez les Giants ! Denis Esser

Comme on pouvait s'y attendre, l’exode a démarré côté anversois !



Après leur fabuleuse saison européenne ponctuée d’une troisième place au Final Four et de plusieurs distinctions individuelles, les Giants vont être une cible majeure des recruteurs européens cet été. Pour autant, le premier départ - confirmé ce jeudi par un communiqué officiel du club - n’est pas celui du coach Roel Moors mais bien celui du General manager Leo Derycke.



(...)