Le collectif anversois était bien mieux huilé que celui des Carolos. Charleroi 60 - 72 Anvers.

Si Anvers avait du mal face aux "gros" du championnat et après une énorme claque de 38 points reçue la semaine dernière à la maison face à Ostende, les Giants ont réagi en déplacement au Spirou. On le sait, en basket, les détails comptent mais les chiffres ne mentent pas non plus.

(...)