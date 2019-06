En ce lundi de Pentecôte, Tony Parker a mis officiellement fin à sa carrière professionnelle. Quelle suite pour le meilleur joueur français de tous les temps?

On le savait, il le savait: Tony Parker ne jouerait pas éternellement au basket. Lundi, il a officialisé une décision qui, de son propre aveu, était déjà prise pendant la saison: sa retraite. C'est donc un mythe, une légende, un homme qui a ouvert la voie aux Européens vers la NBA et qui a démontré que rien n'était impossible qui range ses baskets après une carrière couronnée de succès. Quatre titres de champion NBA avec les Spurs, un titre de MVP des Finals, un Eurobasket et un tas de récompenses individuelles ornent sa cheminée. Et même s'il ne jouera plus au basket, cette belle collection va certainement s'agrandir encore à l'avenir car Tony Parker, au-delà du joueur exceptionnel, c'est également un businessman hors pairs qui a su placer ses billes et assurer son avenir, tant sur les parquets qu'en dehors.

(...)