Tofi : "La Belgique est ma deuxième maison !"

L’emblématique pivot samoan passé par Louvain, Pepinster et Alost a officiellement pris sa retraite il y a quelques jours.

Certains joueurs font l’unanimité pour eux, d’autres contre eux. Mais il en existe une tout petite poignée, comme John Tofi, qui font l’unanimité… tout court ! Tout au long de sa carrière, le pivot d’Alost a été respecté par tous, adversaires et supporters compris ! "J’ai été vrai et compétitif mais j’ai toujours montré beaucoup de respect envers mes adversaires et les fans. Le respect est d’ailleurs ma règle numéro un dans la vie." Rencontre avec l’un des pivots les plus dominateurs que la Belgique ait connu et qui vient d’officiellement annoncer sa retraite.