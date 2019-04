(...)





Celle-là, personne ne s'y attendait et pourtant, elle ne souffre d'aucune contestation. Complètement dominés et laminés dans tous les secteurs du jeu samedi face à Charleroi, les Alostois ont réalisé un incroyable exploit en allant s'imposer au Dôme carolo lundi soir d'un petit point (73-74). Si Zach Thomas a été intenable en terminant la rencontre avec 24 points au compteur, le véritable héros de la rencontre, tel un symbole, c'est l'ancien carolo Tito Casero. Très fort pendant 40 minutes, il a capté quelques gros rebonds, effectué de grosses défenses sur Matt Mobley mais a surtout planté un tir primé à 12 secondes du buzzer alors que son équipe était menée de deux points (73-71). "Je dois bien avouer qu'après ce shoot, je ne savais pas trop quoi faire car il restait encore douze secondes à jouer, explique le meneur alostois. Je me suis dit: reste calme, assure en défense et ça c'est bien passé."