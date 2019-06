On peut l’écrire : Thomas De Thaey a vécu une année extraordinaire. Pour sa première saison au Portugal, pour le compte d’Oliveirense, il a remporté la Coupe (sans oublier d’y ajouter le titre de MVP de la finale) et il vient de remporter le championnat. Un doublé exceptionnel qui sera couronné du plus grand défi de sa vie d’homme dans quelques semaines : l’arrivée d’un bébé.

(...)