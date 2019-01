Presque un an jour pour jour après la fin prématurée de son aventure à Pau, Serge Crevecoeur a retrouvé le plaisir de travailler au Brussels, près de chez lui et de nouveau entouré de tous ses amis et ses proches. Même lorsqu’il nous reçoit chez lui, à Woluwe St-Pierre, il ne peut cacher un certain enthousiasme retrouvé au moment de s’installer autour de la table pour converser. Le ton et l’expression du visage sont bien différents d’il y a douze mois. "Aujourd’hui, je suis heureux, tout simplement ! Et j’ai conscience aujourd’hui que j’ai besoin d’être totalement heureux dans ce que je fais. J’étais malheureux lors de mon passage en France. Cela ne me correspondait pas humainement et les relations avec certaines personnes étaient compliquées."

Tout cela est désormais bien derrière lui même s’il ne fait pas pour autant une croix sur l’étranger. "J’ai encore envie de partir tenter ma chance hors de nos frontières à l’avenir, je ne vais pas le nier. Je conserve de l’ambition en tant que coach et je veux toujours découvrir d’autres championnats plus tard. Mais le plus important actuellement, c’est que je me sens très très bien à Bruxelles. Si le cadre est peut-être moins prestigieux, je m’y sens en tout cas beaucoup mieux. C’est le principal pour moi."

Avant de signer un nouveau bail au Brussels vers la fin du mois de mars 2018, il a fallu que Serge Crevecoeur se mette à table avec le président De Kandelaer, avec qui il était en froid depuis son départ. "Je dois d’abord remercier Guy Muya, mon capitaine, qui a fortement insisté pour que cette rencontre se fasse. Tout comme Martine, la femme de notre président. Sans eux, je ne suis pas certain qu’on se serait revu et que je serais au Brussels aujourd’hui. En tant que personnes intelligentes, nous avons aplani nos différends autour d’un bon repas comme deux vrais amis doivent le faire."

