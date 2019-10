Il y a quelques jours, Pascal Angillis décidait de faire un pas de côté (jusqu’à la fin de l’année logiquement) pour rester au chevet de son fils malade. Dans la foulée, son premier assistant, Sam Rotsaert, était intronisé coach principal par intérim. "J’ai toujours rêvé d’être head-coach mais je pense surtout à Pascal et à sa famille en espérant que tout aille pour le mieux et au plus vite", explique le nouveau T1 du Spirou.

(...)