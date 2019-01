Basket Salaires et contrats en NBA: pourquoi c'est la folie des grandeurs Jérôme Brys

L’évolution des plus gros contrats en NBA ces dix dernières années est hallucinante.



Ces dernières années, l’évolution salariale des joueurs NBA a pris un cap impressionnant. Alors certes, les meilleurs joueurs ont toujours gagné beaucoup d’argent mais on atteint un point qui n’est, visiblement, pas encore à son apogée au sein de la Grande Ligue. Faisons un bond dans le passé et revenons à la saison 2000-01. À l’époque, Kevin Garnett, sous le maillot des Wolves, fait la pluie et le beau temps, ce qui lui vaut l’honneur d’être le joueur le mieux payé de la ligue. Sur son compte en banque, 16,9 millions d’euros arrivent cette année.



Certains joueurs ont signé des contrats longue durée qui vont rapporter gros.



Depuis la saison 2017-18, c’est le meneur des Warriors, Stephen Curry, qui mène la danse au niveau des salaires en NBA. (...)