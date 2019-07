Refermé sur son lot de regrets et de fierté, le championnat d’Europe laissera la place dans 7 mois à peine au tournoi qualificatif olympique. Bien malin celui qui pourra prédire la composition de l'effectif belge...

Imaginez le cinq de base belge (Meesseman – Linskens – Delaere – Mestdagh K. – Allemand) avec comme premières rotations Trahan-Davis, Ben Abdelkader et Resimont. Un rêve, une utopie ou une hypothèse plausible ? On passe en revue les différentes possibilités.

Le sort et la naturalisation de Trahan-Davis dépendent de la formation d’un gouvernement (en espérant ne pas battre le record de 541 jours sans) et du futur de… Ann Wauters. Cela s’est vu que la Flandrienne manquait de rythme en Serbie. Le monument belge rêve de conclure son immense carrière par une apothéose, les Jeux Olympiques de Tokyo (juillet 2020). Pour y parvenir, elle devra donc disputer le tournoi qualificatif olympique en février prochain et avant ça, il faudra qu’elle joue (donc qu’elle se trouve un club) et… ne se blesse pas. Une place dans le staff des Cats est promise depuis belle lurette à Wauters, qui s'est aussi engagée à la formation des jeunes intérieures à Villeneuve d'Ascq. C’est elle et son corps qui fixeront les échéances.