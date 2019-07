"Si on n’est pas capables de battre la Slovénie, alors on n’a tout simplement pas notre place dans le top 8 de cet Euro !"

À la veille de jouer leur campagne (et leur rêve olympique) sur un match sec en forme de couperet, Philippe Mestdagh, le coach des Belgian Cats, n’a pas la langue dans sa poche. C’est que l’enjeu est important et que jusqu’ici ses joueuses ont alterné le chaud et le froid sur les trois rencontres disputées. "Notre niveau est sans doute assez comparable à l’an dernier - à l’exception notable de l’adresse extérieure, pointera-t-on - mais le niveau général de cet Euro a encore augmenté", souligne Mestdagh.

(...)