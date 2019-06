Zion Williamson est attendu comme le digne héritier de LeBron James en NBA.

129 kilos (de muscle) pour 2,01 m, on peut le dire : Zion Williamson est un beau bébé. Complètement atypique comme joueur, l’ailier fort de Duke est attendu comme le nouveau phénomène de la NBA et d’ailleurs, il faut remonter à un certain LeBron James pour retrouver une telle "hype" autour d’un joueur universitaire.

Capable de rentrer des shoots et de driver vers l’anneau, c’est surtout par ses dunks stratosphériques que le natif de Salisbury en Caroline du Nord a fait parler de lui. Depuis plusieurs années, il prend un malin plaisir à martyriser les anneaux. Et le garçon n’a pas froid aux yeux : peu importe qui se dresse entre lui et le cercle, la direction ne change pas, c’est une ligne droite vers le dunk.

(...)