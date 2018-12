Le Clasico de mercredi soir est à classer parmi les grands crus et ce n'est pas Niksa Bavcevic, le coach du Spirou, qui dira le contraire. "Pendant 40 minutes, on a eu du spectacle et un basket de qualité, explique-t-il. J'ai fait pas mal de scouting depuis que je suis arrivé en Belgique et je ne me souviens pas d'avoir vu un match d'une telle qualité si ce n'est la rencontre entre Anvers et le Brussels mais il n'y avait pas cette qualité de basket produite par les deux équipes de ce soir."