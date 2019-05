Dans la nuit de jeudi à vendredi, à 3 h du matin, Nick Nurse, le coach rookie des Raptors, va vivre les premières Finals de sa carrière. Une incroyable prouesse réussie par cet Américain de 51 ans. Pourtant, il y a quelques années, peu, voire personne, ne pouvaient l’imaginer au sommet.

Encore joueur du SunAir Ostende à l’époque, Jean-Marc Jaumin connaît bien le coach de Toronto. Et pour cause, il a été sous ses ordres à… Ostende lors de la saison 1998-99. "J’espère qu’il n’est plus aujourd’hui comme il était à l’époque", sourit l’ancien coach d’Alost.