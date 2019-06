Les Warriors partaient largement favoris et bien reposés après une finale de conférence remportée facilement face aux Blazers. De l’autre côté, Toronto a dû s’arracher pour successivement venir à bout de Philadelphie et de Milwaukee. Mais pourtant, contrairement à ce que la plupart des bookmakers avaient annoncé, c’est bien Toronto qui n’est plus qu’à une victoire du titre.

(...)