Au moment d’affronter deux fois les ogres anversois, Daniel Goethals reste motivé et espère terminer la saison le plus haut possible. Mais il apparaît désormais plus que probablement qu’il ne restera pas aux manettes la saison prochaine. Le club entame donc les recherches pour lui trouver un successeur. "Même si tout est encore possible", commente le manager Thierry Wilquin, qui a accepté de faire le point sur ce sujet sensible.

Où en sont les recherches ?

"Pour le moment, je n’ai pris aucun contact. J’ai en revanche reçu une dizaine de candidatures de coachs belges mais surtout étrangers. Prochainement, nous allons nous réunir et établir un profil de ce que nous recherchons. Il faut que l’on discute au sein du club afin de voir comment nous envisagerons ce recrutement. On sait aussi que c’est très difficile de travailler sur long ou moyen terme dans un club car les joueurs bougent énormément."

Les candidatures reçues sont sérieuses ?

(...)