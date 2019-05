On aurait évidemment tous aimé voir les Giants prendre part à la grande finale de "leur" Final Four au Sportpaleis ce dimanche mais la façon dont ils ont réussi à réagir deux jours après leur défaite en demi-finale pour décrocher la troisième place a de quoi largement atténuer la déception du revers face à Tenerife. En montant sur le podium de la Champions League, après avoir dû sortir des tours de qualification il y a huit mois, le groupe anversois a ponctué une longue et magnifique campagne. Et cela avec la moyenne d’âge la plus basse de toute la compétition. Personne n’avait osé y croire en début de saison, sauf Roel Moors et son équipe.

(...)