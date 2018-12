Les Liégeois ont brillé en première période avant de s’éteindre complètement sur le parquet de la Mons.Arena (101-78).

Huit victoires et quatre défaites d’un côté, trois succès pour huit revers de l’autre. Montois et Liégeois clôturent leur année 2018 respectivement à la deuxième et à l’avant-dernière place. Les Renards ont donc trébuché uniquement face au trio Charleroi-Ostende-Anvers ainsi qu’au Brussels.

(...)