En s’inclinant après prolongation face à la France, les Belgian Cats ont peut-être raté beaucoup plus qu’une accession en demi-finale.

Que dire devant tant de détresse ? Alors que les Belgian Cats avaient fait le plus dur et que les demi-finales, voire une finale au vu de l’adversaire à ce stade, semblaient leur tendre les bras sans même parler de leur qualification olympique, tout s’est écroulé sur une erreur d’inattention à dix secondes du terme de la partie. De quoi permettre à la naturalisée Bria Hartley, bien trop seule, d’arracher d’un triple salvateur une prolongation inespérée quelques secondes plus tôt. Prolongation qui allait tourner à la confusion des Cats, surtout après avoir perdu Emma Meesseman sur deux dernières fautes plus que légères.

(...)