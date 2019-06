Les Belgian Cats poursuivent leur préparation en vue de l’Euro, qui débutera dans vingt et un jours en Lettonie et en Serbie. À peine rentrée du Japon lundi, l’équipe nationale féminine s’envole déjà ce jeudi en direction de Saragosse, où elle prendra part à un tournoi relevé en compagnie de nations comme l’Italie, l’Espagne et la Russie, qui sera un adversaire des Cats en phase de groupe à l’Euro et candidate au podium.

(...)