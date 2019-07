"Pfff… Je crois que je n’ai jamais vu une équipe belge aussi stressée." En une formule, Philip Mestdagh venait de résumer une paire d’heures qui aura sans doute fait prendre dix ans aux plus sensibles des supporters belges. C’est que les Belgian Cats sont passées par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel avant de finalement s’imposer au bout du suspense. "La victoire, c’est tout ce qui comptait. Les attentes ont grandi depuis deux ans et la pression également. Contre la France, une grosse écurie, on va enfin pouvoir reprendre un rôle qui nous convient mieux, celui d’outsider."