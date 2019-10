La chasse au CSKA Moscou, vainqueur de l'Euroleague la saison dernière, sera officiellement lancée ce jeudi avec le retour de la plus grande compétition européenne de clubs. Pour rendre le championnat encore plus ouvert, les responsables de la compétition ont décidé de passer de 16 à 18 équipes avec l'arrivée notamment de l'ASVEL Villeurbanne, le club dirigé par un certain Tony Parker. Niveau belge, le royaume aura deux représentants au sein de la compétition cette saison avec la présence de Sam Van Rossom (Valence) mais également d'Ismaël Bako (Villeurbanne) qui va donc vivre une première grande campagne européenne après l'épopée en Champions League avec Anvers l'année passée.

