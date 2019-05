Les Carolos jouent-ils à la carte ? Cette question revient (trop) souvent sur le tapis. Capables de se transcender face aux grosse écuries, quand il s’agit d’affronter les plus "petites" équipes, les Sambriens font preuve de… suffisance ! Un manque de concentration et de professionnalisme qui leur a déjà coûté une victoire face à Alost ! Et on dirait que la leçon n’a pas servi. Une fois encore,