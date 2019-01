Basket Le Spirou a craqué dans le money-time Jérôme Brys

Les Carolos ont mené 31-14 avant de sombrer face à la force de frappe ostendaise.



Le Spirou y a cru, le Spirou a fait douter Ostende (33 minutes) mais à la fin, le BCO a laissé passer la vague carolorégienne de la première mi-temps pour renverser la vapeur et se qualifier pour la finale de la Coupe de Belgique et peut-être remporter un septième titre consécutif ! Pourtant, au cours des vingt premières minutes, les Carolos ont livré une prestation de haut vol. Emmené dans un premier temps par Dario Hunt (auteur des huit premiers points de son équipe), le Spirou prenait rapidement les commandes (14-9 et 21-13).



