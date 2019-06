© BELGA

Basket Le Giants, seuls à encore pouvoir inquiéter le BCO? Benoît Peeters

Ostende et Anvers ont dominé la concurrence cette saison en Belgique. Et ça pourrait encore durer…

Si la finale des playoffs cette année entre Anvers et Ostende n’a pas été jusqu’à la cinquième manche, on a assisté à un des duels les plus serrés de ces dernières saisons entre les deux meilleures équipes du championnat. Et de loin. Le BCO et les Giants, qui se sont également rencontrés en finale de la Coupe de Belgique, ont évolué un bon cran au-dessus de la concurrence lors de cette campagne 2018-19. Avec, au bout du compte, un succès anversois en Coupe et un huitième titre consécutif pour le club ostendais en championnat. Cette incroyable hégémonie pourra-t-elle être mise en danger la saison prochaine ? Anvers devrait à nouveau être le principal concurrent du BCO car il s’agit de la seule équipe à répondre aux mêmes critères que son rival flandrien. Selon nous, trois facteurs importants sont à prendre en compte pour juger le potentiel de la concurrence.



