Depuis deux saisons et les débuts de Christophe Beghin en tant qu’assistant-coach d’Anvers, les duels entre Montois et Anversois sont particulièrement attendus par Véronique Beghin. Son petit frère affronte ni plus ni moins que son mari, Daniel Goethals. C’est donc à chaque fois à un petit duel dans le duel que Véronique assiste. Rencontre avec Mme Beghin-Goethals.

Véronique, comment avez-vous rencontré Daniel Goethalsœ?

(...)