On le sait, cette équipe d'Anvers est d'une profondeur rarement, voire jamais, vue en Belgique. Les douze joueurs qui sont inscrits sur la feuille de match peuvent avoir une influence sur la rencontre et cela s'est encore une fois démontré lors de ce match retour à Neder. En sortie de banc, le duo Tate-Dudzinski a été énorme mais c'est le pivot qui a finalement été le plus déterminant.