Trois fois vainqueur du World Tour de 3x3 (en 2014, 2015 et 2018), deux fois MVP (meilleur joueur) du World Tour (en 2015 et 2018), deux fois MVP de la Coupe du monde de 3x3 (en 2016 et 2018), trois fois dans l’équipe type de la Coupe du monde de 3x3 (en 2016, 2017 et 2018), MVP du championnat d’Europe en 2018 et numéro un de la discipline, le Serbe Dusan Mr BulletProof Bulut est ce qui se fait de mieux en 3x3. Loin du strass et des paillettes des grandes stars de la NBA, auxquelles il n’a rien à envier, nous avons rencontré le Michael Jordan de la discipline à Amsterdam… en toute simplicité.

Le 3x3, c’est un choix de vie ou une bouée de secours ?

(...)