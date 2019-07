Quatrièmes du Mondial, les Young Cats ont largement réussi leur campagne.

La déception aura été de courte durée. Même si les Young Cats ont terminé le Mondial U19 à la plus frustrante des places, juste au pied du podium et sans médaille, la fierté du parcours accompli a très vite repris le dessus. "En arrivant à Bangkok, on aurait signé à deux mains pour une quatrième place."

