Et de sept ! Après avoir battu notamment Charleroi, Anvers, Ostende et Alost, les joueurs de la Capitale se payent le scalp de Mons pour enchaîner un septième succès de suite. Pour les Renards, c’est en revanche une série de trois belles victoires qui s’achèvent. Et ce, malgré les retours de Cage et Van Caeneghem. (...)