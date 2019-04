Niksa Bavcevic a été remercié ce vendredi matin.

Le Spirou Charleroi affrontera les Giants d'Anvers ce vendredi soir sans Niksa Bavcevic. L'entraîneur croate, débarqué à Charleroi en novembre dernier pour remplacer Brian Lynch, n'est plus désiré par la direction du club. "Il est indéniable que sa venue nous a poussé à améliorer notre professionnalisme au sein du Spirou Basket et il a mis rapidement en exergue une série de dysfonctionnements dans l’organisation sportive", a communiqué le club. "Nous le remercions sincèrement pour cela. Néanmoins, force est de constater que la greffe est loin d’avoir pris avec le groupe sur le plan relationnel et que la constance des résultats n’est toujours pas au rendez-vous."

La direction a rencontré Niksa Bavcevic ce vendredi matin pour lui annoncer la nouvelle. Dans la foulée, Gabriel Jean, l'administrateur délégué du club, est descendu dans le vestiaire pour faire part de sa décision aux joueurs.

(...)