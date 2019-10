Et de douze ! Vedran Bosnic et son équipe enchaînent un douzième succès en autant de rencontres jouées (3 matchs de championnat et 9 en préparation). Et un second contre leurs voisins carolos. Une semaine après le premier derby hennuyer, le Spirou n’est en effet pas parvenu à redresser suffisamment la tête.

(...)